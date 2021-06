FCZ holt neuen Hoffnungsträger in den Profi-Kader

Mittelfeldspieler Nils Reichmuth gehört beim FC Zürich in der kommenden Saison fix zum Kader der 1. Mannschaft.

Der 19-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit bereits zu vier Super League-Einsätzen. Hauptsächlich spielte er aber in der U21, die in der Promotion League auflief. Wie die Zürcher mitteilen, zählt Reichmuth ab sofort fix zum Profi-Kader. Das Eigengewächs wurde im Sommer 2020 mit einem Profi-Vertrag bis 2023 ausgestattet.

psc 16 Juni, 2021 10:46