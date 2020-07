FCZ: Nun ist auch Präsident Canepa mit Corona infiziert

Die schlechten Nachrichten beim FC Zürich reissen nicht ab: Wie der Verein offiziell mitteilt, ist nun auch Präsident Ancillo Canepa positiv auf Covid-19 getestet worden.

Mit Präsident Ancillo Canepa gibt es derweil schon den zehnten positiven Corona-Fall beim FCZ. Das teilt der Verein offiziell auf seiner Website mit.

Der 67-jährige Klubboss kommentiert seinen positiven Befund am späten Sonntagnachmittag wie folgt: “Wie ich öffentlich bereits mitgeteilt habe, war ich mit dem Mannschaftsbus unterwegs nach Neuenburg und zurück nach Zürich. Deshalb habe auch ich mich in Quarantäne begeben und einen Corona-Test machen lassen. Das Testergebnis wurde mir heute Nachmittag mitgeteilt. Das Ergebnis ist positiv ausgefallen, obwohl ich keine Symptome aufweise und ich mich gut fühle. Gemäss Schutzkonzept habe ich mich jetzt in Isolation begeben und werde die weitere Entwicklung abwarten.”

Der FCZ-Präsident ist nach Defensivspieler Mirlind Kryeziu der zweite FCZ-Akteur, der namentlich als Virus-betroffen bekannt wird.

adk 12 Juli, 2020 18:10