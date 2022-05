FCZ-Präsi Canepa für Verbleib von André Breitenreiter optimistisch

FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist zuversichtlich, dass Meistertrainer André Breitenreiter bei den Zürchern auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen wird.

Der Vertrag des 48-jährigen Deutschen läuft grundsätzlich noch für eine weitere Saison bis Juni 2023. Seine Arbeit in der Schweiz dürfte allerdings auch in seiner deutschen Heimat auf Beachtung stossen. Nicht auszuschliessen, dass Klubs aus der Bundesliga oder 2. Bundesliga bei Breitenreiter anklopfen. Bislang gibt es laut Canepa aber keinerlei solcher Signale.

Gegenüber “Keystone-SDA” sagt der FCZ-Präsident: “Ihm gefällt es hier, und für ihn ist die Aussicht auf den Europacup auch sehr motivierend. Zudem spürt er, wie sehr ihn die Mannschaft schätzt.” Der 68-Jährige ist daher durchaus zuversichtlich, was einen Verbleib von Breitenreiter beim FCZ angeht.

Gute Nachrichten gab es am Montagabend für den frisch gebackenen Schweizer Meister aus dem Hause UEFA. Durch den Ausschluss von Russland aus den Europacup-Wettbewerben in der kommenden Saison, müssen die Zürcher in der Champions League erst in der zweiten statt bereits ersten Runde ran. Allerdings sind für die Qualifikation für die Königsklasse immer noch drei K.o.-Runden zu überstehen.

