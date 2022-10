FCZ-Präsident Canepa droht seinen Spielern jetzt mit Lohnentzug

FCZ-Präsident Ancillo Canepa zeigt sich nach dem 0:0 gegen den FC Winterthur einmal mehr enttäuscht über die Leistung seiner Mannschaft und droht den Spielern jetzt sogar mit Lohnentzug.

Nach der Nullnummer, während der die Zürcher vor allem in Sachen Kreativität und Spiel nach vorne viel vermissen liessen, wird Canepa bei «blue Sport» ziemlich deutlich. «Ich habe mich vor allem nach dem Spiel aufgeregt, wenn es heisst, die Einstellung habe gefehlt oder man müsse mehr Engagement zeigen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin dann auch zum Schluss gekommen, dass ich vielleicht Ende Monat auch mal keine Lust und das Engagement nicht habe, die Löhne zu bezahlen», sagt er ins Mikrofon.

Mittlerweile ist der Meister in dieser Saison in der Super League in zehn Spielen sieglos. Gerade mal vier mickrige Pünktchen und somit das Tabellenende stehen zu Buche. Aufsteiger Winterthur liegt mit sechs Zählern vor dem ambitionierten Kantonsrivalen.

Dass Canepa die Geduld verliert, scheint angesichts der Leistungen und Auftritte seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen wenig verwunderlich. Auch der Trainerwechsel brachte bislang keinen Effekt.

psc 10 Oktober, 2022 09:45