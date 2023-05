FCZ-Profi Donis Avdijaj will nach Deutschland zurück

Offensivspieler Donis Avdijaj stiess auf Wunsch des früheren FCZ-Trainers Franco Foda im vergangenen Sommer zu den Zürchern. Der neue Trainer Bo Henriksen fand für ihn keine Berücksichtigung mehr, weshalb es den 29-Jährigen im Januar auf Leihbasis zurück zu seinem österreichischen Ex-Klub TSV Hartberg führte. Im Hinblick auf die nächste Saison möchte Avdijaj nun offenbar wieder in Deutschland kicken.

Dort galt er unter anderem bei Schalke 04 einst als grosses Talent. Den Durchbruch schaffte er aber nie, es folgte eine Tour durch Europa, die den Edeltechniker bereits nach in die Niederlande und die Türkei, nach Schottland, Zypern und eben auch Österreich und in die Schweiz führte. In der Rückrunde performt Avdijaj gut und hat für Hartberg bereits fünf Tore und fünf Assists beigesteuert. Medienberichten zufolge möchte er in der kommenden Saison wieder für einen deutschen Klub auflaufen.

psc 10 Mai, 2023 11:55