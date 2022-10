Der FCZ ist an Ex-Nationalspieler Simone Zaza dran

Der FC Zürich könnte neue Impulse für die Mannschaft angesichts des miserablen Saisonstarts gut gebrauchen. Angeblich beschäftigt sich der Schweizer Meister nun mit dem früheren italienischen Nationalspieler Simone Zaza.

Der 31-Jährige ist seit Beginn dieser Saison vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Torino im Sommer ausgelaufen ist und er seither bei keinem anderen Klub angeheuert hat. Italienischen Medienberichten zufolge ist Zaza nun ein Thema beim FC Zürich.

Der Angreifer lief in der Vergangenheit auch schon für Juventus, West Ham und Valencia auf. In der letzten Saison bestritt er verletzungsbedingt allerdings nur neun Spiele in der Serie A und erzielte dabei keinen Treffer. Ein Engagement des Routiniers wäre also mit einigen Risiken verbunden.

psc 27 Oktober, 2022 17:20