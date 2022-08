Der FCZ könnte Spielmacher Ante Coric zurückholen

Der kroatische Mittelfeldspieler Ante Coric könnte für die aktuelle Saison zum FC Zürich zurückkehren.

Beim amtierenden Schweizer Meister war der 25-Jährige auf Leihbasis bereits in der vergangenen Saison tätig. Da José Mourinho bei der AS Roma, wo Coric bis Juni 2023 unter Vertrag steht, nicht auf den Ex-Nationalspieler zählt, sucht dieser einen neuen Klub. Die Wahl könnte laut italienischen Medienberichten wieder auf den FCZ fallen, wo Coric in der letzten Spielzeit zu 21 Ligaeinsätzen kam.

Über die Modalitäten des Wechsels gibt es allerdings noch Diskussionen. Coric strebt einen fixen Transfer an und möchte nicht eine weitere Leihe antreten.

psc 30 August, 2022 17:54