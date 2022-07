Das sagt FCZ-Sportchef Jurendic zum möglichen Gnonto-Wechsel

Wilfried Gnonto ist beim FC Zürich in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen. Ob der 18-jährige Shooting Star die neue Saison tatsächlich noch beim Schweizer Meister verbringt, ist allerdings fraglich. FCZ-Sportchef Marinko Jurendic ist für alle Eventualitäten vorbereitet.

Der 44-Jährige geht davon aus, dass das Tauziehen rund um Gnonto noch im Anfangsstadium ist und das Rennen um den jungen Italiener noch an Fahrt aufnimmt. “Wenn die grossen Ligen die grossen Transfers machen, wird sich das gegen unten auswirken. Für uns ist dann einfach wichtig, dass wir vorbereitet sind”, sagt Jurendic gegenüber “Blick”. Klar ist, dass sich die Zürcher längst nach potentiellen Nachfolgern des Jungstars umsehen: “Wir machen da in Zusammenarbeit mit dem Scouting unsere Arbeit!”

Grundsätzlich steht Gnonto in Zürich noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Angeblich zeigt mit Leeds United nun ein erster Premier League-Klub Interesse an ihm. FCZ-Präsident Ancillo Canepa will das Sturmjuwel nicht für unter 10 Mio. Franken verkaufen.

psc 4 Juli, 2022 17:09