FCZ-Stürmer Ivan Santini fällt bis Saisonende aus

Mittelstürmer Ivan Santini steht dem FC Zürich in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

Der 33-Jährige erlitt in der vergangenen Woche eine Verletzung am Innenband und muss sich operieren lassen. Santini wird in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen können.

Der Angreifer stiess im vergangenen Sommer ablösefrei aus Saudi-Arabien zu den Zürchern, konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Der neue Trainer Bo Henriksen setzte kaum auf ihn.

Ivan Santini hat sich vergangene Woche im Training eine Verletzung am Innenband zugezogen. Der 33-jährige Offensivspieler wird sich einem operativen Eingriff unterziehen und dem #Stadtclub damit bis zum Saisonende nicht zur Verfügung stehen. Gute & rasche Genesung, Ivan!#fcz pic.twitter.com/89NlVQqQki — FC Zürich (@fc_zuerich) March 21, 2023

psc 21 März, 2023 15:52