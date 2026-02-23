Der FCZ schickt Stürmer Parfait Coulibaly in die Challenge League

Flügelstürmer Parfait Coulibaly vom FC Zürich läuft für den Rest dieser Saison in der Challenge League für den FC Wil auf.

Der 17-Jährige kam beim FCZ bislang vorwiegend in der U21 in der Promotion League und teilweise auch noch in der U19 zum Einsatz. Nun schnappt sich Wil den Angreifer auf Leihbasis bis Saisonende. Wils Sportchef Michael Lang sagt zur Ankunft von Coulibaly: «Parfait ist ein hochtalentierter Flügelspieler, welcher mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribbelstärke auffällt. Wir freuen uns, dass er bis Sommer zu uns stösst und unsere Offensive verstärkt.»

Der aktuelle Vertrag des Youngsters beim FCZ läuft bis 2028.