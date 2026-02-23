SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bis Saisonende

Der FCZ schickt Stürmer Parfait Coulibaly in die Challenge League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 15:29
Der FCZ schickt Stürmer Parfait Coulibaly in die Challenge League

Flügelstürmer Parfait Coulibaly vom FC Zürich läuft für den Rest dieser Saison in der Challenge League für den FC Wil auf.

Der 17-Jährige kam beim FCZ bislang vorwiegend in der U21 in der Promotion League und teilweise auch noch in der U19 zum Einsatz. Nun schnappt sich Wil den Angreifer auf Leihbasis bis Saisonende. Wils Sportchef Michael Lang sagt zur Ankunft von Coulibaly: «Parfait ist ein hochtalentierter Flügelspieler, welcher mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribbelstärke auffällt. Wir freuen uns, dass er bis Sommer zu uns stösst und unsere Offensive verstärkt.»

Der aktuelle Vertrag des Youngsters beim FCZ läuft bis 2028.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
Bis Saisonende

Der FCZ schickt Stürmer Parfait Coulibaly in die Challenge League

23.02.2026 - 15:29
Tragödie

Angehöriger von FCZ-Profi Valon Berisha in Österreich tödlich verunglückt

23.02.2026 - 11:52
Oberschenkelprobleme

Der FCZ muss lange auf Livano Comenencia verzichten

17.02.2026 - 15:41
Ivan Cavaleiro

FCZ angelt sich Stürmer mit 59 Premier League-Partien

16.02.2026 - 15:15
Rückkehr geplant

FCZ-Profi Jorge Segura vor Absprung nach Bulgarien

16.02.2026 - 10:45
Neuzugang

Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh

13.02.2026 - 10:32
Routinier für das MIttelfeld

Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

11.02.2026 - 12:23
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

11.02.2026 - 10:19
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49
Wadenprobleme

FCZ-Profi Phaëton fällt nach Verletzung beim Aufwärmen wochenlang aus

10.02.2026 - 11:46