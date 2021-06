Perfekt: Der FCZ krallt sich Nikola Boranijasevic

Der Transfer des serbischen Rechtsverteidigers Nikola Boranijasevic von Lausanne-Sport zu Ligakonkurrent FC Zürich ist perfekt.

Die Zürcher statten den Abwehrspieler mit einem Dreijahresvertrag bis 2024 aus. Dabei kann Boranijasevic nach Auslaufen seines Vertrags in der Romandie ablösefrei wechseln. Der Serbe stiess vor zwei Jahren in die Schweiz und war in Lausanne in den vergangenen beiden Jahren auf der rechten Abwehrseite gesetzt. In 85 Pflichtspielen erzielte er fünf Treffer und elf Assists.

“Ich bin sehr zufrieden, dass wir mit Nikola eine unserer gewünschten Verstärkungen für den FCZ gewinnen konnten. Nikola war in den vergangenen zwei Saisons eine feste Grösse in der Swiss Football League und er wird uns mit seiner Spielweise und mit seinem Charakter zusätzliche Qualität geben”, kommentiert FCZ-Sportchef Marinko Jurendic den Transfer.

psc 18 Juni, 2021 08:39