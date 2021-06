Trainersuche: Der FCZ trifft sich mit Manuel Baum

Der FC Zürich sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainer. Am Wochenende gab es ein Treffen mit Manuel Baum.

Nach Informationen des “Blick” haben sich FCZ-Sportchef Marinko Jurendic und Heinz Moser (Leiter Ausbildung) am Flughafen Kloten mit dem deutschen Trainer getroffen. Manuel Baum ging in der letzten Saison ein kurzes Engagement bei Schalke 04 ein, wurde nach 10 Spielen und 4 Punkten aber durch Christian Gross abgelöst, der in Gelsenkirchen mittlerweile auch Geschichte ist.

In der Bundesliga trainierte Baum in der Vergangenheit auch den FC Augsburg. Zudem war er zwischenzeitlich für die deutsche U18- und U20-Nationalmannschaft zuständig. Nun ist er ein Anwärter beim FCZ. Allerdings nicht der einzige: Auch Giorgio Contini (Ex-Lausanne), der auch bei GC im Gespräch ist, soll ein Thema sein.

psc 7 Juni, 2021 15:30