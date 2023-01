FCZ verpflichtet Kroaten-Stürmer Roko Simic – Karol Mets geht

Der FC Zürich bestätigt am Donnerstag zwei Wechsel: Roko Simic stösst leihweise von Red Bull Salzburg zu den Zürchern, Abwehrspieler Karol Mets wechselt hingegen in die 2. Bundesliga.

Simic wird bis Saisonende für den FCZ stürmen. Der 19-Jährige erzielte in dieser Saison in 13 Pflichtspielen für Salzburg einen Treffer. FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zum Neuzugang: «Roko ist ein aufstrebender Mittelstürmer, der in jeder Spielphase mit viel Engagement agiert. Er hat in seiner noch jungen Karriere bereits beachtliche Auftritte in verschiedenen Leistungsniveaus gezeigt und bietet unserem Angriff neue Möglichkeiten. Wir freuen uns, dass Roko seine nächsten Entwicklungsschritte beim FCZ machen wird.»

Verlassen hat den FCZ hingegen Abwehrspieler Karol Mets. Der 29-jährige Este wird seinerseits an den deutschen Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen. Er bestritt für den FCZ in dieser Saison bereits 24 Pflichtspiele.

psc 5 Januar, 2023 09:50