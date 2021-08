FCZ steht vor Verpflichtung eines kroatischen Jungstars vom AS Rom

Dem FC Zürich gelingt auf dem Transfermarkt wohl ein kleiner Coup: Der kroatische Spielmacher Ante Coric steht vor einer Ausleihe nach Zürich.

Italienischen Medienberichten zufolge soll der 24-jährige Offensivspezialist in Kürze beim FCZ unterzeichnen. Geplant ist vorerst wohl eine einjährige Leihe. Ante Coric wurde in Österreich und später bei Dinamo Zagreb ausgebildet und galt einst als eines der grössten Talente Kroatiens. Vor drei Jahren wechselte er zur AS Roma, wo ihm der Durchbruch bislang allerdings nicht gelang. Es folgten Leihgeschäfte in die Niederlande und nach Slowenien – und nun wohl in die Schweiz. Der technisch begabte Spielgestalter ist für die Super League sicherlich eine Attraktion.

psc 20 August, 2021 09:52