FCZ-Verteidiger Willie Britto fällt aus

Der FC Zürich muss bis auf Weiteres auf seinen Rechtsverteidiger Willie Britto verzichten.

Der 23-jährige Ivorer zog sich im Testspiel gegen Rapperswil-Jona in der vergangenen Woche eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Voraussichtlich muss Britto mehrere Wochen pausieren. Der Abwehrspieler kam in dieser Saison in der Super League noch nicht zum Zug.

psc 19 Oktober, 2020 09:41