Dem FCZ winkt bei neuerlichem Gnonto-Wechsel ein Millionensegen

Der FC Zürich hat Willy Gnonto vor Jahresfrist für rund 4,5 Mio. Franken an Premier Ligist Leeds United verkauft. Der Abstieg der Whites könnte sich für den Super League-Klub nun als Glücksfall erweisen.

Gnonto wird mit Leeds kaum den Gang in die zweitklassige Championship antreten. Damit würde er seinen Platz in der Squadra Azzurra wohl akut gefährden. Zudem hat der Youngster inzwischen zur Genüge bewiesen, dass er fähig ist, auf höchstem Niveau zu brillieren. Seine Werte in Leeds lassen sich sehen: In der ersten Saison hat er in 27 Pflichtspielen vier Tore und vier Assists beigesteuert 17 Mal stand er in der Startelf.

Medienberichten zufolge buhlen sämtliche Topklubs aus der Serie A und auch Manchester City und Arsenal um den 19-Jährigen. Trotz Vertrag bis 2027 könnte dieser Leeds in diesem Sommer also verlassen. Der FCZ hofft wohl auf genau dieses Szenario. Rückblickend könnte man sagen, dass die 4,5 Millionen, die die Zürcher im letzten Sommer für Gnonto kassiert haben, eigentlich zu wenig waren. Inzwischen steht eine Ablöse von 25 - 30 Millionen im Raum. Tatsächlich hat sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa aber nicht abzocken lassen: Vielmehr liess er sich laut "Blick" eine Weiterverkaufsbeteiligung zusichern. Der FCZ würde von einem neuerlichen Transfer von Gnonto also profitieren. Je nach Ablöse könnte der Verein sogar mehr bekommen als beim Verkauf vor Jahresfrist!

psc 1 Juni, 2023 14:35