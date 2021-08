Fix: Der FC Zürich nimmt Ante Coric unter Vertrag

Der Transfer des kroatischen Offensivspielers Ante Coric von der AS Roma zum FC Zürich ist perfekt.

Der 24-Jährige wird für die aktuelle Saison an die Zürcher ausgeliehen. Ante Coric wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg und bei Dinamo Zagreb ausgebildet und galt als eines der grössten Talente seines Landes. Seit Sommer 2018 steht er bei der AS Roma unter Vertrag, wobei mehrere Leihgeschäfte folgten. So auch in diesem Sommer.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zum Neuzugang: “Ante Coric war bereits in jungen Jahren ein herausragendes Talent mit grossen Perspektiven. In den letzten Jahren konnte er auch Erfahrungen auf höchstem internationalem Niveau machen. Mit seinen Fähigkeiten soll er uns weitere Optionen für unser Offensivspiel geben und sich beim FCZ weiterentwickeln.”

psc 24 August, 2021 10:01