Fix: FCZ verpflichtet Linksverteidiger Adrian Guerrero

Der FC Zürich bestätigt den Transfer des spanischen Linksverteidigers Adrian Guerrero.

Der 23-Jährige wurde einst beim FC Barcelona ausgebildet und spielte anschliessend auch in Valencia. In der letzten Saison war er an den FC Lugano ausgeliehen. Nun zieht er innerhalb der Super League weiter und unterschreibt beim FCZ für drei Jahre bis 2024.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zur Neuverpflichtung: “Adrián ist ein junger, talentierter Spieler, der über eine sehr gute fussballerische Ausbildung verfügt und bereits erste wertvolle Erfahrungen in unserer Liga gemacht hat. Er ist auf der linken Aussenbahn flexibel einsetzbar und soll mit seiner offensiven Ausrichtung unser Spiel weiter beleben.”

✍🏼 Der FC Zürich verpflichtet Linksverteidiger Adrián Guerrero. Der 23-jährige Spanier unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Herzlich willkommen beim #Stadtclub, Adrián! 👉🏼 https://t.co/XX2YaPSPhF#fcz #fczuerich pic.twitter.com/oDVkE61O8d — FC Zürich (@fc_zuerich) June 30, 2021

psc 30 Juni, 2021 18:41