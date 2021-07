Fix: Der FCZ nimmt einen Ex-Dortmunder unter Vertrag

Der FC Zürich verpflichtet den 30-jährigen deutschen Innenverteidiger Marc Hornschuh.

Der Abwehrspieler wurde einst bei Borussia Dortmund ausgebildet. Zuletzt stand er beim Hamburger SV unter Vertrag, wo er für die zweite Mannschaft auflief. Jetzt unterschreibt Hornschuh beim FCZ einen Vertrag für die kommende Saison mit Option für ein weiteres Jahr.

Der Verteidiger trainierte in den letzten Tagen bereits beim Super League-Klub mit und kam auch schon in drei Testspielen zum Einsatz. “In den vergangenen Wochen hat Marc einen sehr guten fussballerischen und menschlichen Eindruck bei uns hinterlassen. Er wird in der kommenden Saison mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Erfahrung eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein”, sagt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic.

