Es ist fix: Der FCZ verliert Lasse Sobiech

Der FC Zürich wird die kommende Saison definitiv ohne Abwehrspieler Lasse Sobiech bestreiten.

Der 30-jährige Verteidiger kehrt nach der Leihe wieder zum 1. FC Köln zurück, wie die Zürcher mitteilen. Sobiech konnte in der vergangenen Saison beim FCZ durchaus überzeugen, wurde allerdings von Verletzungen zurückgeworfen und bestritt in diesem Kalenderjahr nur noch eine Partie. Dennoch waren die Zürcher offenbar an einer weiteren Übernahme interessiert. Dazu kommt es nicht.

Sobiechs Vertrag in Köln läuft bis 2022. Ob er tatsächlich da bleibt, steht noch nicht fest. Der Kader des Bundesliga-Klubs umfasst derzeit 39 Spieler. Es wird noch zu grösseren Veränderungen kommen.

psc 1 Juli, 2021 16:08