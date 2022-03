Gladbach ist heiss auf FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto

Borussia Mönchengladbach steht nach dem Ende der Ära Max Eberl im Sommer vor einem grossen Umbruch. Dabei spielt auch der Name Wilfried Gnonto vom FC Zürich eine Rolle.

Der 18-jährige Angreifer ist laut “Bild” einer von zahlreichen Transferkandidaten, mit denen sich der Bundesligist befasst. Gnonto, der aus der Nachwuchsabteilung von Inter stammt, spielt seit Sommer 2020 für den FCZ. In dieser Saison brilliert er für den wohl künftigen Meister und hat in 29 Pflichtspielen bislang zehn Treffer erzielt. Seine Schnelligkeit und Dynamik überzeugen offenbar auch die Gladbach-Verantwortlichen um den neuen Sportlichen Leiter Roland Virkus. In Gladbach wird ihm hinter den Spitzen sogar die Rolle als Nachfolger von Lars Stindl zugetraut.

Vertraglich ist Gnonto bis 2023 an den FCZ gebunden. Ein Abgang in diesem Sommer ist indes nicht ausgeschlossen.

