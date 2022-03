Gladbachs Ex-Sportdirektor Max Eberl erholt sich in der Schweiz

Max Eberl weilt nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach derzeit in der Schweiz.

Wie der “Blick” und “Sport 1” berichten, besuchte er in der vergangenen Woche das FIFA-Museum in Zürich. Dort sah sich der 48-Jährige am Abend im Restaurant die Champions League-Partie zwischen Juve und Villarreal an. Ausserdem kreuzte Eberl am Samstag im Wankdorf auf und begutachtete das Spitzenspiel zwischen den Young Boys und dem FC Zürich (1:2). Bei diesem Besuch wurde er fotografiert. Mit dabei war auch seine Schweizer Freundin.

Eberl hat sich Ende Januar von seiner Aufgabe als Sportdirektor von Gladbach zurückgezogen. Als Grund gab er unter anderem die Überbelastung in den vergangenen Jahren an. Wann und wo er wieder eine Funktion übernimmt, ist noch nicht klar.

Max Eberl erholt sich in der Schweiz: Unter der Woche zeigt er sich im Fifa-Museum in Zürich, am Samstag bei den Young Boys gegen Zürich pic.twitter.com/YgZdeC3N3l — Andreas Böni (@AndreasBoeni) March 20, 2022

psc 21 März, 2022 13:32