Golden Boy Top 20: Wilfried Gnonto ist immer noch dabei

Der diesjährige Golden Boy-Award für den besten Spieler unter 21 Jahren wird schon bald vergeben. Die Liste wurde nun auf 20 Spieler reduziert. Ex-FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto ist weiterhin dabei.

Der 18-Jährige bestritt in seinem jungen Alter bereits sechs Spiele für die Squadra Azzurra. Im Sommer folgte der Wechsel vom FCZ in die Premier League zu Leeds United. Dort muss er sich bis anhin mit Einsätzen in der U23 begnügen. An seinem Potential gibt es aber keine Zweifel. Die italienische Zeitung «tuttosport» honoriert die bereits starken Leistungen von Gnonto und berücksichtgit ihn in den Top 20 für die Vergabe des Golden Boy-Award.

Die Konkurrenz ist hochkarätig: Zu den Topfavoriten zählen Jude Bellingham von Borussia Dortmund, Gavi und Vorjahresseiger Pedri vom FC Barcelona und Jamal Musiala vom FC Bayern. Der Gewinner wird in einer Wahl von Fans und von 40 Journalisten der bedeutendsten europäischen Medien ermittelt.

Erstmals wird in diesem Jahr auch ein Golden Girl ausgezeichnet. Für diese Auszeichnung gibt es 10 Finalistinnen.

From 15 to 10! Who will be the first #EuropeanGoldenGirl? 🤩 Here is the list of finalists! ⬇️ pic.twitter.com/1HpNLSxIuc — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) October 14, 2022

psc 14 Oktober, 2022 12:29