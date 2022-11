Hoffnungsvolle News für das Zürcher Fussballstadion

Rund um das geplante Zürcher Fussballstadion gibt es hoffnungsvolle Nachrichten.

Bis am Donnerstag sind laut «Blick»-Reporter Nicola Imfeld keinerlei Rekurse gegen den Gestaltungsplan eingegangen. Die Frist dafür läuft am Freitag ab. Ganz aufatmen können die Fussballfans also noch nicht. Läuft aber alles gut, könnte der Ball ab der Saison 2025/26 in der neuen Credit Suisse Arena beim Hardturm-Areal tatsächlich rollen. Eine weitere Hürde bleibt allerdings noch, da das Baugesuch eingereicht werden muss.

psc 3 November, 2022 16:07