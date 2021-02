Hund von FCZ-Präsident Canepa büxt aus und stürmt das Spielfeld

Der FCZ-Boss höchstpersönlich muss kurz vor der Pause beim Ligaspiel zwischen den Zürchern und Sion (1:1) wieder für Ordnung sorgen und sein Haustier auf dem Spielfeld einfangen und abführen:

Okay, I had too much fun doing this… 😅 https://t.co/pef1LD1xvS pic.twitter.com/leIVSuG89a

— 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 – Craig King (@FootballSwissEN) February 21, 2021