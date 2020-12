Joel Magnin wird neuer FCZ-Assistenztrainer

Der an Heiligabend zum Cheftrainer des FC Zürich ernannte Massimo Rizzo stellt sich sein Trainerteam zusammen. Joël Magnin wird ihm zukünftig assistieren.

Das Trainerteam von Massimo Rizzo wird um eine Person ergänzt. Joel Magnin übernimmt ab dem 4. Januar 2021 die Funktion als Assistenztrainer, teilt der FC Zürich in einem offiziell Statement mit. Der zuletzt interimistisch tätige Heinz Moser kehrt in seine Position als “Leiter Ausbildung und Entwicklung” zurück.

“Wir freuen uns sehr, dass wir Joël für den FCZ gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Ausbildner und Trainer im Profi- und Nachwuchsfussball wird uns Joël auf unserem eingeschlagenen Weg eine wertvolle Unterstützung sein”, so FCZ-Sportchef Marinko Jurendic.

Joel Magnin verlautbart: “Die Philosophie, die Vision ebenso wie die Werte des FC Zürich haben mich überzeugt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Massimo Rizzo und die Möglichkeit, meine Kompetenzen in den Verein einzubringen.”

In der vorhergehenden Saison war Magnin als Cheftrainer von Neuchatel Xamax beschäftigt. Mit den Neuenburgern stieg er aus der Super League in die Challenge League ab. Zuvor war Magnin in verschiedenen Trainer-Positionen für den BSC Young Boys tätig.

aoe 26 Dezember, 2020 16:35