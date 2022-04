Kein Europacup im Letzigrund? Canepa: “Sehr, sehr ärgerlich”

Der FC Zürich könnte kommende Saison gar Champions League spielen – das aber nicht im Letzigrund? Präsident Ancillo Canepa hat dazu Stellung bezogen.

Die Qualifikation für den Europacup hat der FC Zürich fest im Visier. Doch weil das Letzigrund an mehreren Daten der Europacup-Gruppenphase im nächsten Herbst ausgebucht ist, müsste der FCZ möglicherweise seine Spiele woanders austragen. Denn laut UEFA-Reglement müssen alle Heimspiele der Gruppenphase in derselben Spielstätte stattfinden.

“Das ist sehr, sehr ärgerlich ehrlich gesagt”, sagte Ancillo Canepa am Samstag rund um das 5:1 gegen den FC Sion bei “blue”. Der FCZ-Präsident: “Es muss ein Stadion sein. Wenn wir also irgendein Gruppenspiel in einem anderen Stadion spielen müssen, müssen wir alle Spiele dort spielen.”

Als mögliche Ausweichstadien kämen am ehesten die Arenen in St.Gallen oder Luzern in Frage. “Das ist extrem unangenehm natürlich und auch wirtschaftlich und geldmässig alles andere als ideal”, konstatierte Canepa.

adk 24 April, 2022 12:08