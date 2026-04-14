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Erfolgscoach übernimmt

Knaller beim FCZ: Hediger entlassen – Marcel Koller wird neuer Trainer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 10:12
Knaller beim FCZ: Hediger entlassen – Marcel Koller wird neuer Trainer

Der FC Zürich sorgt für ein dickes Ausrufezeichen: Die Zusammenarbeit mit Trainer Dennis Hediger wird per sofort beendet. Ab der kommenden Saison übernimmt Marcel Koller den Posten als Chefcoach.

Diesen Knüller verkünden die Zürcher am Dienstagmorgen. Bis Saisonende übernimmt interimistisch der bisherige Assistent Carlos Bernegger als Cheftrainer. Im Sommer wird dieser dann durch Marcel Koller abgelöst.

Der 65-Jährige kennt den Schweizer und auch den internationalen Fussball bestens. Mit den Grasshoppers und mit dem FC St. Gallen feierte er als Trainer zwei Schweizer Meistertitel. Später trainierte er auch den FC Basel. In der Bundesliga coachte er den 1. FC Köln und den VfL Bochum sowie während 6 Jahren die österreichische Nationalmannschaft, die er 2016 zur UEFA Europameisterschaft führte.

Seine bisher letzte Station war Al Ahly in Ägypten (2022 bis 2025), wo er mehrere nationale Titel und zweimal die afrikanische Champions League gewann.

Als Spieler hat er die gesamte Karriere für den FCZ-Rivalen Grasshoppers gespielt. Seine neue Aufgabe beim FCZ tritt Koller am 1. Juni an.

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