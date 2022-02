Last Minute-Remis für den FCZ in unfassbar turbulentem Spiel

Die Siegesserie des FC Zürich endet mit dem 1:1 in Sion. Der Ausgleichstreffer fällt allerdings erst in der 97. Spielminute und lässt die Zürcher trotz verpasstem Sieg jubeln.

Es ist ein unglaublich turbulentes und emotionales Spiel, das im Tourbillon über die Bühne geht. Schiedsrichter Sandro Schärer verteilt insgesamt 12 Karten, darunter eine Rote gegen Sion-Verteidiger Marquinhos Cipriano wegen eines rüden Fouls gegen FCZ-Verteidiger Becir Omeragic. Als Folge dieser Szene muss zudem Sion-Trainer Paolo Tramezzani auf die Tribüne.

Sion zeigt kämpferisch eine sehr starke Leistung und verteidigt den knappen Vorsprung, für den Wesley in der 62. Minute sorgt, in der Schlussphase solidarisch und mit vollem Einsatz. Immer wieder werfen sich die Verteidiger in die Schüsse und blocken die Versuche des FCZ. Dimitri Cavaré übertreibt es dann allerdings und sorgt für einen Penalty für die Gäste, den Antonio Marchesano souverän verwandelt. Schliesslich verliert der Tabellenführer im Wallis zwar zwei Punkte, gewinnt aber auch einen.

psc 20 Februar, 2022 16:22