Meistertitel? FCZ-Trainer Breitenreiter: “Fans sollen davon träumen”

Der FC Zürich ist derzeit Leader der Super League. Chefcoach André Breitenreiter will die Fans vom Meistertitel träumen lassen.

Holt der FC Zürich erstmals seit 2009 einen Meistertitel? “Ich will nicht die Euphorie künstlich bremsen, die Fans sollen davon träumen”, meinte FCZ-Trainer André Breitenreiter im “Blick Kick”. Dennoch sagte er: “Wir wissen, wie schnell es im Fussball geht und wie es in den vergangenen Jahren verlaufen ist. Daher ist Übermut fehl am Platz.”

Zum aktuellen Höhenflug des FCZ teilte der 48 Jahre alte Übungsleiter mit: “Im Sommer wurden die richtigen Entscheidungen getroffen und es wurde an den richtigen Stellschrauben gedreht.” Die Klub-Führung habe alles richtig gemacht, so der deutsche Coach: “Das freut mich vor allem für Ancillo und Heliane (Canepa, d. Red.), da sie das Gesicht des FC Zürich sind und diesen Erfolg nun mehr als verdient haben.”

adk 12 Dezember, 2021 12:43