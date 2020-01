Nach Kreuzbandriss: Winter gibt FCZ-Comeback

Zum Abschluss des Winter-Trainingslagers in der Türkei gab es für den FC Zürich noch eine gute Nachricht. Der lange Zeit verletzte Adrian Winter gab in einem Testspiel sein Comeback.

Zweimal testete der FC Zürich am Dienstag gegen den deutschen Drittligisten Hallescher FC. Beide Partien entschied der Stadtclub für sich. In der ersten siegte die Mannschaft von Ludovic Magnin mit 4:3, das zweite Match wurde mit 2:1 erfolgreich gestaltet.

In zweiten Match gab Adrian Winter sein Comeback für das FCZ-Fanionteam. Der 33-jährige hatte sich im vorigen März schwer am linken Knie verletzt. Winter zog sich im Auswärtsspiel gegen den FC Thun am 10. März einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und musste operiert werden.

Nach gut einer Spielstunde hätte Winter sein Comeback fast noch veredelt. Der Aussenbahnspieler brachte den Ball letztlich aber nicht im Hallenser Tor unter.

🔙 Nach seinem Kreuzbandriss im März 2019 hat Adi Winter heute sein Comeback im Fanionteam gegeben. Vor drei Tagen stand er bereits auch mit der U21 im Testspiel im Einsatz und gab zwei Assists. Welcome back, Adi! #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/XCfi7QZUbF — FC Zürich (@fc_zuerich) January 14, 2020

