Nach Kroatien: FCZ verleiht Hadzikic

Osman Hadzikic wird sich innerhalb des kommenden Halbjahres ausserhalb des FC Zürich Spielpraxis verschaffen. Der NK Inter Zapresic aus Kroatien leiht den Goalie aus.

Die Rückennummer 40 wird beim FC Zürich erst mal nicht mehr zu sehen sein. Der Grund: Träger Osman Hadzikic wechselt leihweise bis Ende Saison zum kroatischen Erstligisten NK Inter Zapresic.

Nachdem der Vertrag bei seinem Jugendklub Austria Wien nicht mehr verlängert wurde, wechselte Hadzikic im Januar 2019 als vereinsloser Goalie zum Stadtclub. Einen Stammplatz konnte sich der 23-Jährige bisher nicht sichern.

Lediglich in acht Testspielen hütete Hadzikic das FCZ-Tor. Überdies stand er in 20 Pflichtspielen der U21 in der Promotion League zwischen den Pfosten. Hadzikics Vertrag läuft noch bis 2021.

aoe 17 Januar, 2020 14:36