Sonntag am Ball?

Nach Schicksalsschlag: Valon Berisha zurück im FCZ-Training

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 10:17
Der FCZ hat Valon Berisha zurück. Wenige Tage nach dem tragischen Tod seines Cousins hat der Winterneuzugang wieder mit dem Team trainiert.

Valon Berisha ist zurück im Training des FC Zürich. «Es ist eine unglaublich tragische Geschichte», sagte Trainer Dennis Hediger an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Super League gegen den BSC Young Boys (Sonntag, 16.30 Uhr).

Berisha musste vor wenigen Tagen den Unfalltod seines Cousins miterleben und hatte aufgrund des tragischen Ereignisses zuletzt mit den Einheiten ausgesetzt.

Berisha habe sich laut Hediger sehr schnell integriert, «es ging allen sehr nahe», drückte der Übungsleiter nach. «Er ist sehr, sehr stark – im Kopf wie auch im Herzen. Er kam gestern zurück und hat heute mit der Mannschaft trainiert.»

Der FCZ hat Berisha vom LASK aus Österreich verpflichtet und mit einem Vertrag bis Ende Saison inklusive einjähriger Verlängerungsoption ausgestattet. Der 33-Jährige kommt seit seinem Wechsel auf zwei Einsätze in der Super League, einen davon in der Startelf stehend.

