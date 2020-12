Perfekt: Blerim Dzemaili kehrt zum FCZ zurück

Die Rückkehr von Mittelfeldspieler Blerim Dzemaili zum FC Zürich ist perfekt. Der 34-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2022.

Dzemaili absolvierte bereits einen Grossteil der fussballerischen Ausbildung bei den Zürchern und stiess dort 2003 zum Profikader. In der Folge bestritt er für den Klub 135 Pflichtspiele, kürte sich 2006 und 2007 zum Schweizer Meister und wurde 2005 Cupsieger. Im Alter von 21 Jahren lancierte er bei den Bolton Wanderers dann seine lange Auslandskarriere, die ihn unter anderem in die Serie A zum FC Torino, Parma Calcio, den SSC Neapel, CFC Genua sowie den FC Bologna führte. Ausserdem wurde er mit Galatasaray türkischer Meister und Cupsieger und spielte für Montreal Impact in der MLS. Zuletzt stand der Spielmacher in China beim Shenzhen FC unter Vertrag, wo er aber nie zum Einsatz kam. Für die Schweizer Nati lief Dzemaili insgesamt 69 Mal auf.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa kommentiert den Transfer wie folgt: “Es ist schön, dass ein ehemaliger FCZ-Junior nach einer so eindrücklichen Karriere wieder zu seiner alten Liebe zurückkehrt. Wir freuen uns alle darauf, dass Blerim mit seiner grossen Erfahrung unsere Mannschaft unterstützen wird.”

Auch Dzemaili freut sich auf die Rückkehr: “Nach zahlreichen Jahren im Ausland freue ich mich riesig, zu meinem Stammverein zurückzukehren. Ich bin topmotiviert und möchte dem Stadtclub mit meiner Erfahrung weiterhelfen.”

psc 18 Dezember, 2020 19:18