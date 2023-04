Peter Zeidler attackiert FCZ-Coach Bo Henriksen wegen Wortwahl

St. Gallens Trainer Peter Zeidler hat kein Verständnis für Worte, die sein FCZ-Berufskollege Bo Henriksen vor dem Direktduell verwendet.

Der 48-jährige Däne nutzt tatsächlich martialische Worte als er vor dem Wochenende über die Partie gegen den FCSG spricht. «Es wird ein Kampf, eine Schlacht, ein Krieg», wird Henriksen unter anderem von «Blick» zitiert.

Nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft am Sonntag nutzt St. Gallens Coach Zeidler die Pressekonferenz, um noch einmal auf die Worte seines Gegenübers einzugehen. Der Deutsche kritisiert: «Fussball ist ein Spiel. Diese Wortwahl geht gar nicht. Dieses Wort will ich gar nicht in den Mund nehmen.» Als Trainer habe man eine Vorbildfunktion, führt der 60-Jährige aus: «Und so wollen wir Kinder erziehen.» Henriksen weilt laut «Blick» bereits nicht mehr im Presseraum als Zeidler seine Kritik übt.

psc 24 April, 2023 12:02