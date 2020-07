Bestätigt: Positiver Coronafall beim FCZ

Der FC Zürich teilt mit, dass Abwehrspieler Mirlind Kryeziu positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Der 23-jährige Innenverteidiger wies leichte Symptome auf und nahm fortan nicht mehr am Trainingsbetrieb teil. Ein vorgenommener Coronatest fiel positiv aus. Mirlind Kryeziu begab sich sofort in häusliche Isolation und nimmt bis auf Weiteres nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teil.

Ob weitere Spieler oder Staffmitglieder betroffen sind, ist noch offen. Tests wurden vorgenommen und werden nun ausgewertet. Abklärungen im Umfeld der 1. Mannschaft sind ebenfalls erfolgt.

psc 10 Juli, 2020 13:49