Stephan Seiler unterschreibt Profivertrag beim FCZ

Mittelfeldspieler Stephan Seiler unterschreibt beim FC Zürich seinen ersten Profivertrag.

Der 19-Jährige kommt bislang vor allem in der U21 zum Einsatz. Dreimal durfte er in dieser Saison aber auch schon in der Super League auflaufen. Stephan Seiler ist ein Eigengewächs des FCZ und bindet sich vorerst bis 2022 an die Stadtzürcher. Seiler ist auch amtierender Schweizer U20-Nationalspieler. Er hat Wurzeln in Brasilien.

Gestern Nachmittag hat der 19-jährige Stephan Seiler seinen ersten Profivertrag beim #Stadtclub mit Laufzeit bis Sommer 2022 unterschrieben: 👉🏻https://t.co/Fj5omeQx3m #fcz #fczuerich pic.twitter.com/Tro5TFzJ77 — FC Zürich (@fc_zuerich) July 10, 2020

psc 10 Juli, 2020 09:15