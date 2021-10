Uli Forte schafft mit Yverdon die Sensation gegen den FCZ

Uli Forte bezwingt im Cup mit Challenge Ligist Yverdon seinen früheren Verein FC Zürich.

In einer äusserst dramatischen Partie setzen sich die Romands letztlich im Penaltyschiessen durch. Bis dahin fallen in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung insgesamt vier Treffer. Und im Penaltyschiessen entscheidet erst der 26. (!) Schütze über den Sieger. Nachdem Bledian Krasniqi für die Zürcher scheitert, verwandelt Marculino Ninte den entscheidenden Strafstoss und löst in Yverdon und speziell bei Uli Forte Jubelstürme aus.

psc 26 Oktober, 2021 23:34