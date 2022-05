Meister-Verteidiger Fidan Aliti verlängert beim FCZ

Der FC Zürich kann auch künftig auf die Dienste von Innenverteidiger Fidan Aliti zählen.

Der 28-Jährige übernahm in der abgelaufenen Meistersaison eine wichtige Rolle und war in der Abwehrzentrale gesetzt. Jetzt verlängert Fidan Aliti seinen Vertrag bis 2025. Der Verteidiger wurde im Oktober 2020 zunächst für eine Saison vom schwedischen Erstligisten Kalmar FF an den FCZ ausgeliehen. Nach einem Jahr übernahmen ihn die Zürcher für 1,2 Mio. Euro Ablöse fix. Insgesamt bestritt er für die Zürcher bisher 67 Pflichtspiele. Auch in der kosovarischen Nationalmannschaft ist er eine feste Grösse.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zur Vertragsverlängerung: “Fidan hat sich zu einem unbestrittenen Leistungsträger entwickelt. Mit seinem Einsatzwillen und seiner Leidenschaft hat er einen wesentlichen Beitrag zum Gewinn der Meisterschaft geleistet. Ich freue mich deshalb sehr, dass mit der Vertragsverlängerung unsere Zusammenarbeit langfristig bestätigt wird.”

✍️🏽 Der FC Zürich freut sich mitzuteilen, dass der Vertrag von Fidan Aliti vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2⃣0⃣2⃣5⃣ verlängert wurde. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg mit dem #Stadtclub, Fidan!#fcz #NieUsenandGah pic.twitter.com/0PWknVWaOM — FC Zürich (@fc_zuerich) May 27, 2022

psc 27 Mai, 2022 16:31