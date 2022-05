Vertragsverlängerung beim FCZ: Marc Hornschuh bleibt

Der Ende Juni auslaufende Vertrag des deutschen Innenverteidigers Marc Hornschuh beim FC Zürich wird um ein Jahr verlängert.

Hornschuh spielt somit auch in der kommenden Saison für die Zürcher. Der 31-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom Hamburger SV zum FCZ und bestritt in dieser Saison 22 Ligaspiele. Die meisten davon “nur” als Joker, da er zwischenzeitliche Krankheitsprobleme hatte. FCZ-Sportchef Mirenko Jurendic ist aber froh, dass er an Bord bleibt: “Marc hat in der laufenden Saison bewiesen, dass er ein grosser Teamplayer ist. Mit seiner Erfahrung und seiner positiven Einstellung versteht er es, seine fussballerischen und menschlichen Qualitäten für den Erfolg jedes Einzelnen einzubringen. Ich freue mich, dass unsere Zusammenarbeit weitergeht.”

✍️🏽 Der FCZ freut sich mitzuteilen, dass er sich mit Marc Hornschuh auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis Sommer 2⃣0⃣2⃣3⃣ geeinigt hat. 👉🏽 https://t.co/tVNfuDooQh#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/jQIcbs7cRk — FC Zürich (@fc_zuerich) May 11, 2022

psc 11 Mai, 2022 18:17