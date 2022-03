Vorbereitungen auf Meisterfeier: FCZ-Coach André Breitenreiter blockt ab

Der FC Zürich hat mit seinem Sieg in Luzern am Mittwochabend den Vorsprung auf Verfolger YB auf bereits 13 Zähler ausgeweitet. Seit 16 Spielen sind die Zürcher ungeschlagen. Von einer Entscheidung will man im Lager des Tabellenführers aber noch nichts wissen. Trainer André Breitenreiter hält den Ball flach.

Wie schon nach dem Sieg gegen den FC Basel am vergangenen Sonntag betont der deutsche Coach, dass der Weg zum Meistertitel noch weit sei. “Natürlich sind wir glücklich, dass wir den Abstand vergrössern konnten, aber wir tun gut daran, nicht nach links oder rechts zu schauen”, wird Breitenreiter von “Blick” zitiert. 12 Runden sind noch zu spielen. Unter anderem trifft der FCZ noch zweimal auf YB. Die Frage, ob er den Helvetiaplatz, wo der FCZ traditionell seine Titelgewinne feiert, kenn, beantwortet der Zürcher Übungsleiter nicht eindeutig. Stattdessen sagt Breitenreiter schmunzelnd: “Es ist noch eine weite Reise da hin.”

Am kommenden Samstag gastieren die Zürcher beim derzeit desolat auftretenden Schlusslicht Lausanne-Sport. Danach empfängt die Breitenreiter-Equipe das formstarke St. Gallen, ehe es am 19. März zum ersten Aufeinandertreffen mit YB in der Rückrunde kommt.

psc 3 März, 2022 13:06