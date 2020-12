Weihnachtsgeschenk für Rizzo: Vertrag bis Sommer 2022

Der FC Zürich verkündet, dass Massimo Rizzo als Cheftrainer mit einem langfristigen Arbeitspapier bis Sommer 2022 ausgestattet wird.

Massimo Rizzo erhält ein tolles Weihnachtsgeschenk des FC Zürich! Wie der Super-League-Klub am 24. Dezember bestätigt, hat der 46-Jährige einen Vertag bis Sommer 2022 unterschrieben.

✍🏻 Der FC Zürich freut sich mitzuteilen, dass die Zusammenarbeit mit Massimo Rizzo als Cheftrainer der ersten Mannschaft fortgesetzt wird. Der 46-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2022: 👉🏻https://t.co/g2J1c7Qr6N#fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/fuatO5qOvx — FC Zürich (@fc_zuerich) December 24, 2020

FCZ-Präsident Ancillo Canepa kommentiert die Vertragsunterzeichnung wie folgt: “Massimo verfügt über einen fachlichen Rucksack wie nur wenige in der Branche. Aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten kennt er den Profifussball aus verschiedenen Blickwinkeln. Er hat in den letzten Wochen bewiesen, dass er seine Erfahrung und menschlichen Qualitäten praxisorientiert auch in die Führung einer Profimannschaft einbringen kann. Deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit ihm die Zukunft des FCZ gestalten zu können.”

Und auch Massimo Rizzo blickt seinem Engagement mit grosser Freude entgegen: “Zuerst einmal möchte ich mich für das Vertrauen, welches mir vonseiten des Verwaltungsrats, der Sportkommission, der Mannschaft sowie des Trainerstabs entgegengebracht wird, bedanken. Ich freue mich sehr, beim Verein, in welchem ich einen Grossteil meines Lebens verbracht habe, gemeinsam mit unserem Staff die erste Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir werden alles daran setzen, die uns gesteckten Ziele zu erreichen.”

adk 24 Dezember, 2020 16:36