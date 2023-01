Willy Gnonto schiesst Debüt-Tor in der Premier League

Der frühere FCZ-Torjäger Willy Gnonto ist erstmals in der Premier League erfolgreich. Dem italienischen Nationalstürmer gelingt gegen West Ham ein sehr sehenswerter Treffer.

Dieser leitet der 19-Jährige mit einem energischen Lauf im Angriffsdrittel gleich selbst ein. Nach einem Doppelpass mit Leeds-Teamkollege Crysencio Summerville netzt Gnonto in der 27. Minute schliesslich mit einem satten Schuss in die linke Ecke zum zwischenzeitlichen 1:0 ein.

Im sechsten Premier League-Spiel trifft der Angreifer somit zum ersten Mal. Der Jubel an der Elland Road ist gross – hält allerdings nicht an. Bis zur 46. Minute drehen die Hammers die Partie und gehen ihrerseits mit 2:1 in Führung. Immerhin gleicht Leeds noch einmal zum 2:2 aus.

