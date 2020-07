Wegen der Corona-Krise erfolgt der Start zur Spielzeit 2020/21 mit deutlicher Verspätung: Vom 11. bis 13. September wird die erste Runde ausgetragen. Beendet wird die verkürzte Meisterschaft am 21. und 22. Mai. Die Barragespiele finden am 25. und 28. Mai statt.

Die Winterpause wird deutlich verkürzt: Die letzten Spiele vor Weihnachten werden am 20. Dezember ausgetragen. Danach geht es bereits zwischen dem 22. und 24. Januar weiter. In der zweiten Saisonhälfte gibt es insgesamt fünf “englische Wochen”.

ℹ️📆 Der Startschuss für die Saison 2020/21 in der Raiffeisen Super League und in der https://t.co/XXrhmi8EDf Challenge League erfolgt coronabedingt erst am Freitag, 11. September 2020.

➡️ Mehr Informationen dazu auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/dnMMDENhMf

— Swiss Football League (@News_SFL) July 30, 2020