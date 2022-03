Amir Abrashi droht das Zürcher Derby zu verpassen

Die Grasshoppers befinden sich nach fünf Niederlagen in Folge in einer sportlichen Krise. Jetzt kommen auch noch personelle Probleme hinzu. Captain Amir Abrashi droht das Zürcher Derby nach der Länderspielpause zu verpassen.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler musste bei der 2:4-Niederlage gegen den FC Basel am vergangenen Sonntag nach 53 Minuten ausgewechselt werden. Wie GC mitteilt, leidet Abrashi an einer Muskelzerrung am Oberschenkel. Ob er bis zur Partie gegen den FCZ am 2. April rechtzeitig fit wird, ist ungewiss. Zunächst wird mit einer zweiwöchigen Pause gerechnet, wodurch es entweder knapp reichen könnte – oder eben auch nicht.

Definitiv nicht dabei sein wird Abwehrspieler Tomas Ribeiro, der sich einer Meniskus-Operation unterziehen muss (4-4-2.ch berichtete). Er kommt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz.

psc 23 März, 2022 10:47