GC-Interimspräsident Gurovits: «Unser Klub wird strenger geführt»

Die Grasshoppers befinden sich einmal mehr am Scheideweg. Die chinesische Fosun-Besitzergruppe entscheidet in diesen Tagen, wie es mit dem Verein weitergeht. Interimspräsident Andras Gurovits gibt ein Update dazu.

Wie der langjährige GC-Verantwortliche im «Blick Kick» verrät, werden derzeit Weichen für die Zukunft gestellt. Fosun hat mit Bill Pan einen Abgesandten nach Zürich geschickt, der sich einen Überblick verschafft und in Richtung Heimat kommuniziert. In drei bis maximal vier Wochen sollen die Ergebnisse vorliegen. Das Budget für die neue Saison muss laut Gurovits noch gemacht werden. «Es ist schon so, dass unser Verein strenger geführt wird von der chinesischen Gruppe», gibt er zu. Deshalb gäbe es in gewissen Positionen auch weniger Kompetenzen. Dies betrifft etwa Sportchef Bernt Haas, der nicht eigenständig entscheiden kann, ob und welche Spieler kommen.

Gurovits will mehr Kompetenzen nach Zürich holen und möchte eine Transferkommission aufbauen, die künftig auch die Kaderplanung macht. Ob er mit diesem Vorschlag bei den Chinesen durchdringt, ist noch unklar. Ebenso ist auch das Szenario eines Verkaufs des Vereins weiterhin nicht vom Tisch. Erst nach der Bestandesaufnahme durch Bill Pan werden definitive Entscheidungen getroffen.

psc 27 Februar, 2023 17:00