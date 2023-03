Aylin Yildirim: Das grosse GC-Versprechen, das schon Fenerbahçe absagte

Im Frauenfussball, und das längst über den Grasshopper Club Zürich hinaus, ist die Überzeugung riesig, dass Aylin Yildirim eher früher als später bei einem der ganz grossen Klubs unterkommen wird. Ihre nächsten Schritte wählt sie aber mit Bedacht – Fenerbahçe handelte sich deshalb bereits eine Absage ein.

Schüchternheit ist wahrlich keine Eigenschaft, die Aylin Yildirim charakterisiert. Auf dem Platz, und dabei ist es egal, ob ihre Mitspielerinnen schon wesentlich älter sind, ist die junge Torhüterin der Grasshoppers lautstark präsent – sortiert ihre Vorderleute und verteilt fleissig Anweisungen. Doch strapazierfähige Stimmbänder sind nicht das Einzige, das Yildirim auszeichnet.

Weitere Attribute, die nicht nur in Niederhasli Begeisterung hervorrufen, sind Yildirims aussergewöhnliche Fähigkeiten am Ball, ihre Teamfähigkeit sowie die vor allem bei hohen Bällen essenzielle Sprungkraft. Dieses Gesamtpaket lässt fast vergessen, dass die erst 16-Jährige teilweise noch Grund zum Nachbessern liefert, zum Beispiel in Eins-gegen-eins-Situationen.

Aylin Yildirim mit der türkischen U19 unterwegs

Der Aprilanfang hält für Yildirim wieder grossartige Erfahrungen bereit. Mit der türkischen U19-Frauenauswahl trifft sie in der 2. Runde der Qualifikation zur Europameisterschaft im Juli in Belgien auf Moldawien, Litauen und Andorra. Yildirim erwartet dann wahrscheinlich eine besondere Auszeichnung vom Trainerteam, da sie nach jetzigem Stand die Spiele als Nummer 1 bestreiten wird.

Den steilen Verlauf, den ihre Karriere bei der türkischen Nationalmannschaft nimmt, gilt es auch in heimischen Gefilden zu honorieren. Yildirim durfte schon im vorigen Sommer Testspiele beim GC-Profiteam absolvieren und reiste vor einigen Wochen mit ins Wintertrainingslager nach Spanien.

Fenerbahçe klopft an, doch Aylin Yildirim lehnt ab

Bei den Hoppers sind die Verantwortlichen der Frauenabteilung wenig überraschend sehr zufrieden mit Yildirims Entwicklung – und hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit. Ihre mittelfristige Zukunft plant Yildirim, die in der Zürcher United School Of Sports untergebracht ist, erst mal bei GC.

Wohlwissend, dass der nächste Karrieresprung schon bald nicht mehr weit sein kann. Fenerbahçe signalisiert sehr grosses Interesse an Yildirim, möchte die gebürtige Winterthurerin unbedingt ans Marmarameer holen. Mit derartigen Avancen will sich die Junioren-Nationalspielerin aber zunächst nicht beschäftigen. Yildirim spielt seitdem sie laufen kann für GC, ihr Herz schlägt blau-weiss.

aoe 29 März, 2023 13:36