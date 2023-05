Bruno Berner schwört Winterthur die Treue

Der FC Winterthur bangt um den Erhalt der Super League, und um Trainer Bruno Berner. Der hat sich nun aber überraschend deutlich positioniert.

Bruno Berner hat offensichtlich kein Interesse daran, den FC Winterthur nach Abschluss der Saison zu verlassen. "Ich glaube nicht – nein!", äussert er laut "Blick" auf die Frage, ob das abschliessende Spiel am Sonntag sein letztes für Winti sei.

Der Underdog hat mit dem Auswärtsspiel bei Meister YB den Klassenerhalt in den eigenen Händen. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten Sion beträgt aber lediglich einen Punkt. Die Sittener spielen am Montag (alle Spiele ab 16.30 Uhr) parallel in St. Gallen.

"Wir gehen voller Zuversicht nach Bern, viele Fans werden uns im Wankdorf unterstützen", sagt Berner hoffnungsvoll. "In letzter Zeit haben wir ja eher auswärts gepunktet als daheim. Und wir hoffen auf etwas Nachbarschaftshilfe von St. Gallen."

Berner steht in Winterthur noch bis 2024 unter Vertrag, der Erhalt der Super League wäre ein ziemliches Wunder. Zuletzt soll sich der Übungsleiter mit dem Grasshopper Club Zürich getroffen haben.

aoe 27 Mai, 2023 12:07