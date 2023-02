Drei potenzielle Käufer interessieren sich für GC

Die Spekulationen über einen Verkauf der Grasshoppers durch die chinesische Fosun-Gruppe werden immer lauter. An Interessenten für einen Kauf des Schweizer Rekordmeisters mangelt es offenbar nicht.

Wie «Nau» berichtet, gibt es aktuell gleich drei potenzielle Käufer. Sie kommen aus der Schweiz, den USA und Saudi-Arabien. Nachdem die Interessenten erfahren haben, wie es um die finanzielle Situation der Grasshoppers bestellt ist, sollen sie aber ziemlich in Schrecken geraten sein. Fosun würde einem Verkauf angeblich bei rund 30 Mio. Franken zustimmen. Dieser Betrag erscheint zunächst ziemlich hoch, zumal der Klub nach wie vor jedes Jahr ein strukturelles Defizit aufweist. Deshalb hätten die drei Interessenten ihre Kaufabsichten auch erst einmal infrage gestellt.

Gesucht wird bei den Zürchern nach dem Rücktritt von Sky Sun in jedem Fall ein neuer Präsident. Attraktiv ist dieser Posten aber scheinbar nicht. Solange die Fosun-Gruppe an der Macht ist, will sie auch die volle Kontrolle und Entscheidungsgewalt. GC-Vizepräsident Andras Gurovits hat zuletzt mehr «Swissness, mehr Zürich und mehr GC» gewünscht. Es könnte ein frommer Wunsch bleiben.

psc 22 Februar, 2023 17:11