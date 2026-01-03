Exklusiv-Info bestätigt: GC leiht Emmanuel Tsimba von YB aus

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Bis Ende Saison

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 15:32
GC schnappt auf dem Transfermarkt zu: Vom Ligakonkurrenten YB kommt Emmanuel Tsimba auf Leihbasis.

Der Grasshopper Club Zürich hat nach Ismajl Beka erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Schweizer Rekordmeister offiziell bestätigt, kommt Emmanuel Tsimba auf Leihbasis bis Ende Saison vom Ligakonkurrenten BSC Young Boys.

Den Wechsel hatte 4-4-2.ch bereits vor Tagen exklusiv angekündigt, nun sind alle hierfür nötigen Unterschriften final gesetzt worden.

In der laufenden Saison kam Tsimba im Kader von YB zu sieben Pflichtspieleinsätzen, darunter zwei Kurzeinsätze in der Europa League. In der Promotion League absolvierte Tsimba zuvor 32 Partien und erzielte dabei elf Tore.

GC-Sportchef Alain Sutter kommentiert den Transfer: «Ich freue mich sehr, dass Emmanuel Tsimba unsere Offensive ergänzt. Sein Profil passt sehr gut zu unserer aktuellen Ausrichtung. Damit gewinnen wir zusätzliche Variabilität.»

